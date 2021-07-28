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Расширили проезжую часть и сделали зоны для пешеходов. В Ивенце завершился капитальный ремонт моста
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В городском поселке Ивенец Воложинского района завершился капитальный ремонт моста по улице Столбцовской, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Укрепили его техническую конструкцию, расширили проезжую часть и сделали две зоны для пешеходов по правой и левой сторонам, что позволит более удобно и безопасно передвигаться по мосту. Работы были проведены за максимально короткий срок: начали их в апреле, а завершили уже в июле.
Тересса Липницкая, председатель Ивенецкого поселкового исполкома:
Мост построен в 1950-х годах. За это время он активно эксплуатировался. После признания аварийным долгое время был закрыт для большегрузов. Сейчас это современный путепровод, который позволяет передвигаться с комфортом автомобилистам и пешеходам.
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Новости Беларуси. В городском поселке Ивенец Воложинского района завершился капитальный ремонт моста по улице Столбцовской, сообщили в программе «Минщина» на...
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