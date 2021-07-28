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В Солигорском районе лоб в лоб столкнулись Audi и Lexus. Пассажир одной из машин погиб на месте

28.07.2021 22:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. ДТП произошло в Солигорском районе, есть пострадавшие, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Солигорском районе лоб в лоб столкнулись Audi и Lexus. Пассажир одной из машин погиб на месте

34-летний водитель автомобиля Audi двигался со стороны деревни Погост в направлении Солигорска. Возле автозаправочной станции мужчина выехал на встречную и совершил лобовое столкновение с  Lexus. Им управлял 51-летний житель Солигорска. В результате аварии 23-летний пассажир Audi погиб на месте, водитель госпитализирован. Возбуждено уголовное дело.

 
 
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Новости Беларуси. ДТП произошло в Солигорском районе, есть пострадавшие, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 34-летний водитель автомобиля Audi двигался со...
 
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