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В Солигорском районе лоб в лоб столкнулись Audi и Lexus. Пассажир одной из машин погиб на месте
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. ДТП произошло в Солигорском районе, есть пострадавшие, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
34-летний водитель автомобиля Audi двигался со стороны деревни Погост в направлении Солигорска. Возле автозаправочной станции мужчина выехал на встречную и совершил лобовое столкновение с Lexus. Им управлял 51-летний житель Солигорска. В результате аварии 23-летний пассажир Audi погиб на месте, водитель госпитализирован. Возбуждено уголовное дело.
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Новости Беларуси. ДТП произошло в Солигорском районе, есть пострадавшие, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 34-летний водитель автомобиля Audi двигался со...
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