ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Украина передаст Литве колючую проволоку для усиления охраны границы с Беларусью

29.07.2021 06:21 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Украина передаст Литве в качестве гуманитарной помощи колючую проволоку для усиления охраны границы с Беларусью. Это предусматривает проект указа президента Владимира Зеленского, разработанный по поручению премьер-министра Дениса Шмыгаля и утвержденный на заседании Кабинета министров 28 июля.

Украина передаст Литве колючую проволоку для усиления охраны границы с Беларусью

Проект документа представил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает БелаПАН.

«Этот акт разработан в связи с критической ситуацией, сложившейся на границе Литвы с Беларусью, и соответствующего обращения литовской стороны об оказании ей поддержки», — сказал министр.

Он отметил, что в этом году на границе «критически возросло количество мигрантов, которые попадают с территории Беларуси на территорию Литвы». «И в связи с этим литовская сторона, чувствуя нехватку технических средств оборудования границы, обратилась к Украине с просьбой оказать гуманитарную помощь в виде соответствующей колючей проволоки для усиления границы», — заявил Кулеба и попросил правительство поддержать указ, поскольку Литва — «важный друг» Украины и всегда поддерживает ее в критических ситуациях.

Проект был одобрен единогласно с уточнением, что в течение дня в него будут внесены корректировки.

Как сообщалось, Литва столкнулась с дефицитом колючей проволоки при оборудовании дополнительной защиты границы от нелегальных мигрантов: на складах ее оказалось всего 4,5 км, тогда как протяженность литовско-белорусского участка границы составляет 679 км. Эстония обещала поставить 100 км проволоки.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Украина передаст Литве в качестве гуманитарной помощи колючую проволоку для усиления охраны границы с Беларусью.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минске на улице Горецкого пострадал мотоциклист
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by