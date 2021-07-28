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Байден: Для меня было честью встретиться с Тихановской

29.07.2021 07:03 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

США поддерживают народ Беларуси в его стремлении к демократии, заявил президент Джо Байден после встречи со Светланой Тихановской.

"Для меня было честью встретиться с Тихановской в Белом доме сегодня утром. Соединенные Штаты поддерживают народ Беларуси в его стремлении к демократии и универсальным правам человека", - прокомментировал Байден встречу на своей странице в Twitter.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники, США продолжают работу над новыми санкциями в отношении режима Лукашенко, объявить о которых планируется в ближайшие несколько недель.

В ходе рабочей поездки в США Тихановская также провела встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном, заместителем госсекретаря по политическим делам Викторией Нуланд и советником Госдепартамента Дереком Шолле, а также с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном.

 
 
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США поддерживают народ Беларуси в его стремлении к демократии, заявил президент Джо Байден после встречи со Светланой Тихановской.
 
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