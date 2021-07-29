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Умер бас-гитарист Дасти Хилл из легендарной рок-группы ZZ Top
Источник материала: ОНТ
В возрасте 72 лет скончался бас-гитарист американской рок-группы ZZ Top Дасти Хилл,
На прошлой неделе стало известно, что музыкант получил травму бедра. Связано ли это с его смертью – неясно. Причина и обстоятельства смерти не указаны.
Группа ZZ Top не меняла состав практически с 1969 года. В 2004 году трио было принято в Зал славы рок-н-ролла.
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В возрасте 72 лет скончался бас-гитарист американской рок-группы ZZ Top Дасти Хилл, сообщили другие участники коллектива в Instagram. На прошлой неделе стало известно, что...
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