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Умер бас-гитарист Дасти Хилл из легендарной рок-группы ZZ Top

29.07.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Умер бас-гитарист Дасти Хилл из легендарной рок-группы ZZ Top

В возрасте 72 лет скончался бас-гитарист американской рок-группы ZZ Top Дасти Хилл, сообщили другие участники коллектива в Instagram.

На прошлой неделе стало известно, что музыкант получил травму бедра. Связано ли это с его смертью – неясно. Причина и обстоятельства смерти не указаны. 

Группа ZZ Top не меняла состав практически с 1969 года. В 2004 году трио было принято в Зал славы рок-н-ролла.

Фото: instagram.com

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В возрасте 72 лет скончался бас-гитарист американской рок-группы ZZ Top Дасти Хилл, сообщили другие участники коллектива в Instagram. На прошлой неделе стало известно, что...
 
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