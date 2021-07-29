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В России медведь напал на группу туристов и убил человека

29.07.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В России медведь напал на группу туристов и убил человека

В природном парке «Ергаки» в Красноярском крае медведь напал на группу туристов и убил человека. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на дирекцию парка.

Это уже не первый раз за лето, когда медведь нападает на туристов. Этот случай произошел в районе девяти озер хребта Араданский. Компания из четырех туристов совершала категорийный поход.

На месте работали полицейские, спасатели и работники парка.

Фото: Pexels

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В природном парке «Ергаки» в Красноярском крае медведь напал на группу туристов и убил человека. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на дирекцию парка. Это...
 
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