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В России медведь напал на группу туристов и убил человека
Источник материала: ОНТ
В природном парке «Ергаки» в Красноярском крае медведь напал на группу туристов и убил человека. Об этом
Это уже не первый раз за лето, когда медведь нападает на туристов. Этот случай произошел в районе девяти озер хребта Араданский. Компания из четырех туристов совершала категорийный поход.
На месте работали полицейские, спасатели и работники парка.
Фото: Pexels
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В природном парке «Ергаки» в Красноярском крае медведь напал на группу туристов и убил человека. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на дирекцию парка. Это...
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