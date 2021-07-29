Археологи исследуют Восточную стену Кревского замка, а воссозданная часть резиденции великих князей уже доступна туристам

Источник материала: ОНТ

Под Кревский замок копают. Специалисты исследуют территорию вдоль Восточной стены. Сегодня углубились в историю почти на пять метров. Это этап подготовки к реставрации одного из самых сложных участков памятника архитектуры XIV века. В уже воссозданной части знаменитой цитадели проходят экскурсии. Правда, отворяют дверь во двор пока только по выходным.





Взрывные воронки? Здесь все возможно. В июле 1917 русские выпустили больше миллиона снарядов по Кревскому замку. Он был на немецкой стороне. Основной удар пришелся на Восточную стену. По обе стороны сегодня шесть археологических раскопов.

Олег Дернович, научный сотрудник Института истории НАН Беларуси: «У гэтым шурфе вельмі добрая стратэграфія. Гэта азначае пласты гістарычнага залягання. І мы бачым самы ранні ўзровень будаўнічы XIV стагоддзя. Потым мы бачым узровень разбурэння, калі Свідрыгайла ў 1433 годзе штурмаваў замак, гэта цэгла была звалена. Пазнейшы этап нарастання такога пясчана-ілістага. Узровень залягання падмуркаў адзін з самых глыбокіх. Паводле маёй версіі, гэта адна з арак гідраізаляцыі замка. Насупраць (сіметрычна) вы знойдзеце такую ж самую».

В XXI веке снаружи то, что в 1320-х годах, когда замок начал «расти», было внутри. Это забутовка стены. Реальная толщина – почти три метра. Фрагменты керамической черепицы обнаружены только со двора. Сверху Восточной, возможно, шла боевая галерея.

«Каб ты на Крэва валуны цягаў!» – говорят веками. Даже если не видно – работы ведутся. Сейчас этап реставрационного проектирования трех участков. Это Южная и Восточная стены, а также Княжеская, или «Башня Кейстута». Внутри будет экспозиция артефактов, которые еще достают из-под земли.

Фактически завершены Западная и Северная ограды, реконструированы парадные врата некогда статусной резиденции. Великие князья Гедимин, Ольгерд, Ягайло, Витовт – «призраки» старой крепости в форме неправильной трапеции. Снова рады гостям.

Елена Бобина, директор Сморгонского историко-краеведческого музея: «Падаецца, што гэта проста сцены, але аб гэтых сценах можна расказваць вельмі шмат цікавага. І такія нюансы манументальнага, абарончага дойлідства, яго спецыфіку, якія нельга атрымаць ў сеціве. Да прыкладу, навошта выкарыстоўваўся цагляны пояс? З намі па нядзелях працуюць рэканструктары, якія даюць магчымасць людзям адчуць атмасферу XIV стагоддзя. Турысты могуць праявіць сябе ў стральбе з лукаў».

В истории Кревского замка сейчас «удивительная» пора. Каждый новый визит по-новому раскрывает историю. С точки зрения всех. К слову, Восточная стена – самая протяженная: больше 108 метров. Фундамент крепкий. Можно «нагружать» кладку.

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