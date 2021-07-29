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Археологи исследуют Восточную стену Кревского замка, а воссозданная часть резиденции великих князей уже доступна туристам
Источник материала: ОНТ
Под Кревский замок копают. Специалисты исследуют территорию вдоль Восточной стены. Сегодня углубились в историю почти на пять метров. Это этап подготовки к реставрации одного из самых сложных участков памятника архитектуры XIV века. В уже воссозданной части знаменитой цитадели проходят экскурсии. Правда, отворяют дверь во двор пока только по выходным.
Взрывные воронки? Здесь все возможно. В июле 1917 русские выпустили больше миллиона снарядов по Кревскому замку. Он был на немецкой стороне. Основной удар пришелся на Восточную стену. По обе стороны сегодня шесть археологических раскопов.
В XXI веке снаружи то, что в 1320-х годах, когда замок начал «расти», было внутри. Это забутовка стены. Реальная толщина – почти три метра. Фрагменты керамической черепицы обнаружены только со двора. Сверху Восточной, возможно, шла боевая галерея.
«Каб ты на Крэва валуны цягаў!» – говорят веками. Даже если не видно – работы ведутся. Сейчас этап реставрационного проектирования трех участков. Это Южная и Восточная стены, а также Княжеская, или «Башня Кейстута». Внутри будет экспозиция артефактов, которые еще достают из-под земли.
Фактически завершены Западная и Северная ограды, реконструированы парадные врата некогда статусной резиденции. Великие князья Гедимин, Ольгерд, Ягайло, Витовт – «призраки» старой крепости в форме неправильной трапеции. Снова рады гостям.
В истории Кревского замка сейчас «удивительная» пора. Каждый новый визит по-новому раскрывает историю. С точки зрения всех. К слову, Восточная стена – самая протяженная: больше 108 метров. Фундамент крепкий. Можно «нагружать» кладку.
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Археологи исследуют Восточную стену Кревского замка, а воссозданная часть резиденции великих князей уже доступна туристам
Под Кревский замок копают. Специалисты исследуют территорию вдоль Восточной стены. Сегодня углубились в историю почти на пять метров. Это этап подготовки к...
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