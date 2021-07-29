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В сентябре Белагропромбанк отметит 30-летие: как готовится к юбилею и чем удивляет своих клиентов
Источник материала: ОНТ
Чуть больше месяца осталось до главного события этого года для Белагропромбанка. В сентябре ведущий банк страны отметит свое 30-летие. О том, как финансовое учреждение готовится к своему юбилею и чем удивляет своих клиентов, далее.
Но в этот момент Нина Домосканова решила рискнуть и не прогадала. Первый выигрыш в жизни – и сразу новенький внедорожник.
Такой неожиданный приз поменял жизнь Нины Евгеньевны. И в 72 года женщина решила пойти учиться на права.
Машину пришлось продать. А на вырученные деньги пенсионерка купила себе велосипед и открыла еще несколько вкладов в Белагропромбанке. Теперь женщина уже верит в свою удачу и ждет следующего розыгрыша. А тем временем банк думает не только о частных клиентах, но и о предпринимателях.
Банк облегчает обслуживание и физическим лицам. За последние годы терминалы и оборудование для оплаты услуг стали выполнять еще больше функций. Теперь клиент, не контактируя с работниками банка, может совершать обмен волют, денежные переводы и другие оплаты.
У вас еще есть возможность стать не только клиентом банка, но и поучаствовать в новом розыгрыше игры «Юбилейный урожай призов». Подробности на официальном сайте Белагропромбанка.
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Чуть больше месяца осталось до главного события этого года для Белагропромбанка. В сентябре ведущий банк страны отметит свое 30-летие. О том, как финансовое...
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