В сентябре Белагропромбанк отметит 30-летие: как готовится к юбилею и чем удивляет своих клиентов

Источник материала: ОНТ

Чуть больше месяца осталось до главного события этого года для Белагропромбанка. В сентябре ведущий банк страны отметит свое 30-летие. О том, как финансовое учреждение готовится к своему юбилею и чем удивляет своих клиентов, далее.





Нина Домосканова, вкладчик Белагропромбанка: «У меня окончился срок, и я должна была переложить деньги. И девушка мне в банке говорит, что есть такая игра. Я говорю: "Девушка, я в жизни ничего не выигрывала"».

Но в этот момент Нина Домосканова решила рискнуть и не прогадала. Первый выигрыш в жизни – и сразу новенький внедорожник.

Нина Домосканова, вкладчик Белагропромбанка: «Подруга с Мозыря мне позвонила и говорит, что я выиграла машину. Я говорю, что не может быть. Да точно. Посмотри в интернете. Мы стали отматывать».

Такой неожиданный приз поменял жизнь Нины Евгеньевны. И в 72 года женщина решила пойти учиться на права.

Нина Домосканова, вкладчик Белагропромбанка: «Я там была самая великовозрастная. Сплошная молодежь. И мне было неуютно в этой компании. Но я пошла в очень неудачное время. И я посмотрела, что я не потяну и дачу, и курсы. И поэтому я решила, что нет».

Машину пришлось продать. А на вырученные деньги пенсионерка купила себе велосипед и открыла еще несколько вкладов в Белагропромбанке. Теперь женщина уже верит в свою удачу и ждет следующего розыгрыша. А тем временем банк думает не только о частных клиентах, но и о предпринимателях.

Дмитрий Лопаткин, директор Департамента платежной инфраструктуры и электронной коммерции Белагропромбанка: «Белагропромбанк на сегодняшний день под супбрендом "ЭквайрингПро" предлагает максимальный сектор терминального оборудования для установки в организациях торговли и сервиса для приема банковских платежных карт. Это и smart-кассы, и различные виды платежных терминалов, это и интегрированные решения, это и решения по приему карт в интернете».

Банк облегчает обслуживание и физическим лицам. За последние годы терминалы и оборудование для оплаты услуг стали выполнять еще больше функций. Теперь клиент, не контактируя с работниками банка, может совершать обмен волют, денежные переводы и другие оплаты.

Дмитрий Лопаткин, директор Департамента платежной инфраструктуры и электронной коммерции Белагропромбанка: «Что касается инфокиосков, то они представляют собой мини-офис. Совершая большой сектор операций, как с использованием карточек, так и с использованием наличных средств. Можно пополнять карт-счета, делать переводы».

У вас еще есть возможность стать не только клиентом банка, но и поучаствовать в новом розыгрыше игры «Юбилейный урожай призов». Подробности на официальном сайте Белагропромбанка.

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