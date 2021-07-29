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Как распознать токсичного человека? Полезные советы!
Источник материала: ОНТ
Зачастую нам приходится сталкиваться с людьми, чье поведение выходит за рамки дозволенного. Они могут манипулировать вами, причинять боль, решать за ваш счет свои проблемы и просто использовать вас. Вычислить подобную личность можно, и в этом помогут наши советы.
Личные границы
Первым делом нужно понимать, что токсичной личности удобно будет терроризировать именно того человека, который не сможет ответить «нет». Поэтому если вы научитесь выставлять собственные границы и сможете отвечать отказом, такие люди будут обходить вас стороной.
Управляйте диалогом
Токсичным людям нравится больше рассказывать о своих проблемах, заполняя весь эфир собственным жалобами и плаксивыми историями. Это нужно пресекать сразу на корню, как только есть возможность. Надоел разговор? Берите инициативу в свои руки и начинайте говорить то, что вы хотели сказать прежде.
Душа всегда должна быть закрыта
Если вы встретились с токсичным человеком, не нужно открывать ему свою душу. Иначе он может проникнуть к вам в доверие. Если вы не хотите, чтобы вами манипулировали в дальнейшем, старайтесь открываться только близким людям, в которых вы уверены. Так вы сможете обезопасить себя от использования ваших откровений в будущем в угоду токсичного человека.
Задавайте направление для диалога
Если вы видите, что человек начинает обсуждать кого-то другого, необходимо контролировать разговор и направлять его в нужное русло. Пресекайте сплетни, обсуждайте науку, новые знания и другую информацию, которая не относятся к вашим близким людям. Так вы дадите понять, что в игре токсичного человека вам не место.
Главное – эмоции
Запомните, что токсичному человеку выгодно получать эмоциональный всплеск от своего партнера. Если возле вас собеседник, который пытается вывести вас на эмоции, – оно того не стоит, поверьте. Конструктивный диалог в данном случае будет главным помощником. Избегайте эмоциональности и принятия чужих проблем, иначе со своими вы точно никогда не разберетесь.
Не решайте чужие проблемы
Еще одна особенность токсичных людей в том, что они желают, чтобы все окружающие решали их проблемы. Самостоятельно справляться с ними они отказываются, поэтому пытаются привлечь других людей. Скорее всего, у вас и так есть свои заботы. Можно внимательно выслушать собеседника и понимающе кивнуть. Но свою помощь предлагать не стоит. Токсичный человек быстро «сядет вам на шею».
Фото обложки hurma.work
По материалам сайта
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Зачастую нам приходится сталкиваться с людьми, чье поведение выходит за рамки дозволенного. Они могут манипулировать вами, причинять боль, решать за ваш счет свои...
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