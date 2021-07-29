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Как распознать токсичного человека? Полезные советы!

29.07.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Как распознать токсичного человека? Полезные советы!

Зачастую нам приходится сталкиваться с людьми, чье поведение выходит за рамки дозволенного. Они могут манипулировать вами, причинять боль, решать за ваш счет свои проблемы и просто использовать вас. Вычислить подобную личность можно, и в этом помогут наши советы.

Личные границы


Фото: 5sfer.com

Первым делом нужно понимать, что токсичной личности удобно будет терроризировать именно того человека, который не сможет ответить «нет». Поэтому если вы научитесь выставлять собственные границы и сможете отвечать отказом, такие люди будут обходить вас стороной. 

Управляйте диалогом


Фото: mega.ru

Токсичным людям нравится больше рассказывать о своих проблемах, заполняя весь эфир собственным жалобами и плаксивыми историями. Это нужно пресекать сразу на корню, как только есть возможность. Надоел разговор? Берите инициативу в свои руки и начинайте говорить то, что вы хотели сказать прежде.

Душа всегда должна быть закрыта


Фото: zen.yandex.ru

Если вы встретились с токсичным человеком, не нужно открывать ему свою душу. Иначе он может проникнуть к вам в доверие. Если вы не хотите, чтобы вами манипулировали в дальнейшем, старайтесь открываться только близким людям, в которых вы уверены. Так вы сможете обезопасить себя от использования ваших откровений в будущем в угоду токсичного человека.

Задавайте направление для диалога


Фото: skyteach.ru

Если вы видите, что человек начинает обсуждать кого-то другого, необходимо контролировать разговор и направлять его в нужное русло. Пресекайте сплетни, обсуждайте науку, новые знания и другую информацию, которая не относятся к вашим близким людям. Так вы дадите понять, что в игре токсичного человека вам не место.

Главное – эмоции


Фото: zen.yandex.ru

Запомните, что токсичному человеку выгодно получать эмоциональный всплеск от своего партнера. Если возле вас собеседник, который пытается вывести вас на эмоции, – оно того не стоит, поверьте. Конструктивный диалог в данном случае будет главным помощником. Избегайте эмоциональности и принятия чужих проблем, иначе со своими вы точно никогда не разберетесь.

Не решайте чужие проблемы


Фото: strategy24.ru

Еще одна особенность токсичных людей в том, что они желают, чтобы все окружающие решали их проблемы. Самостоятельно справляться с ними они отказываются, поэтому пытаются привлечь других людей. Скорее всего, у вас и так есть свои заботы. Можно внимательно выслушать собеседника и понимающе кивнуть. Но свою помощь предлагать не стоит. Токсичный человек быстро «сядет вам на шею». 

 

Фото обложки hurma.work

По материалам сайта psy.edu.ru

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