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Девушка спародировала поведение своего мопса и рассмешила Сеть. А вот самому псу ее поведение не понравилось (ВИДЕО)

29.07.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Девушка спародировала поведение своего мопса и рассмешила Сеть. А вот самому псу ее поведение не понравилось (ВИДЕО)

Хозяйка мопса под ником @vualkaa сняла в TikTok пародию на своего пса и рассмешила пользователей. Видео «взорвало» соцсеть.

Девушка регулярно снимает видео в TikTok со своим мопсом по кличке Финн, но этот ролик побил все рекорды по просмотрам. Три миллиона человек уже посмотрели видео и около 500 тысяч его лайкнули.

Девушка показала, как ее пес постоянно дышит у нее под ухом, разбрасывает вещи и шерсть, чихает прямо в лицо. Недоумение и обида на мордочке Финна просто бесценны.

В комментариях пользователи также узнали поведение своих собак: «Ооо да, это "апчхи" каждое утро», «Момент с локтем лучший», «Этот взгляд в начале».

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Хозяйка мопса под ником @vualkaa сняла в TikTok пародию на своего пса и рассмешила пользователей. Видео «взорвало» соцсеть. Девушка регулярно снимает видео в TikTok со своим...
 
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