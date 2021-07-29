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Девушка спародировала поведение своего мопса и рассмешила Сеть. А вот самому псу ее поведение не понравилось (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Хозяйка мопса под ником @vualkaa сняла в TikTok пародию на своего пса и рассмешила пользователей. Видео «взорвало» соцсеть.
Девушка регулярно снимает видео в TikTok со своим мопсом по кличке Финн, но этот ролик побил все рекорды по просмотрам. Три миллиона человек уже посмотрели видео и около 500 тысяч его лайкнули.
Девушка показала, как ее пес постоянно дышит у нее под ухом, разбрасывает вещи и шерсть, чихает прямо в лицо. Недоумение и обида на мордочке Финна просто бесценны.
В комментариях пользователи также узнали поведение своих собак: «Ооо да, это "апчхи" каждое утро», «Момент с локтем лучший», «Этот взгляд в начале».
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Девушка спародировала поведение своего мопса и рассмешила Сеть. А вот самому псу ее поведение не понравилось (ВИДЕО)
Хозяйка мопса под ником @vualkaa сняла в TikTok пародию на своего пса и рассмешила пользователей. Видео «взорвало» соцсеть. Девушка регулярно снимает видео в TikTok со своим...
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