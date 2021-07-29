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Внутренние войска МВД провели двухдневные учения
Источник материала: ОНТ
Противостоять угрозе: провокаторам, экстремистам, радикалам и агрессивным протестующим. Внутренние войска министерства внутренних дел провели двухдневные учения.
Цель – слаженность работы в условиях, максимально приближенных к тем, что складываются во всем мире во время уличных протестов. Как показывает практика, мирными выступления не бывают, и правоохранительные органы должны быть готовы отразить удар.
Учения плановые. Тренировки прошли не только в Минске, но и в регионах.
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Противостоять угрозе: провокаторам, экстремистам, радикалам и агрессивным протестующим. Внутренние войска министерства внутренних дел провели двухдневные...
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