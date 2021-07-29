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Внутренние войска МВД провели двухдневные учения

29.07.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Внутренние войска МВД провели двухдневные учения

Противостоять угрозе: провокаторам, экстремистам, радикалам и агрессивным протестующим. Внутренние войска министерства внутренних дел провели двухдневные учения.


Цель – слаженность работы в условиях, максимально приближенных к тем, что складываются во всем мире во время уличных протестов. Как показывает практика, мирными выступления не бывают, и правоохранительные органы должны быть готовы отразить удар.

Учения плановые. Тренировки прошли не только в Минске, но и в регионах.

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Теги: Минск
 
 
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Противостоять угрозе: провокаторам, экстремистам, радикалам и агрессивным протестующим. Внутренние войска министерства внутренних дел провели двухдневные...
 
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