Внутренние войска МВД провели двухдневные учения

Источник материала: ОНТ

Противостоять угрозе: провокаторам, экстремистам, радикалам и агрессивным протестующим. Внутренние войска министерства внутренних дел провели двухдневные учения.





Цель – слаженность работы в условиях, максимально приближенных к тем, что складываются во всем мире во время уличных протестов. Как показывает практика, мирными выступления не бывают, и правоохранительные органы должны быть готовы отразить удар.

Учения плановые. Тренировки прошли не только в Минске, но и в регионах.

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