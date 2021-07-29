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Администрация Лисичанска опубликовала в социальных сетях видео с нацистским приветствием
Источник материала: ОНТ
В Украине тоже чтят, но, увы, других «героев». Администрация украинского города Лисичанска опубликовала в социальных сетях видео с нацистским приветствием.
На видео, выложенном в открытый доступ, во время возложения цветов двое мужчин, один из которых зигует, а второй – в военной форме с наградами и с флагом Украины – повторяет такой же жест, но с кулаком. Ролик вызвал волну возмущения в Сети. Многие обратились с призывом к Германии и непосредственно немецкому канцлеру повлиять на внутреннюю политику в Украине, где чиновники открыто пропагандируют нацизм.
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В Украине тоже чтят, но, увы, других «героев». Администрация украинского города Лисичанска опубликовала в социальных сетях видео с нацистским приветствием. На...
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