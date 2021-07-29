Ужин в поле и ночная уборка: как проходит жатва на Могилевщине

Источник материала: ОНТ

Ужин в поле и ночная уборка. В сельхозпредприятиях Могилевской области созданы все условия, чтобы уложиться в сроки жатвы-2021 и при этом обойтись без потерь. Зерновой клин здесь убран уже на треть.





Хлеб созрел. И промедление в жатве может стоить серьезных потерь. Чтобы не отвлекать механизаторов от работы, на поле привозят не только обед, но и ужин. В хозяйстве «Полыковичи» Могилевского района еду аграриям выдают в индивидуальных контейнерах. Это в том числе и забота о здоровье тружеников села.

Антон Пусиков уже второе лето берет отпуск на основной работе, чтобы помочь хозяйству убрать хлеб. В помощь молодежному экипажу и новенький комбайн. Хвалят – техника мощная и комфортная – работать одно удовольствие. В хозяйстве убрали уже 40% зернового клина. На жатве – 8 комбайнов, на отвозке – 6 машин.

Не отстают от «Полыковичей» и в «Могилевском ленке». Здесь техника в полях работает даже ночью. В темное время суток убирают в первую очередь озимые культуры. На хлебных нивах 9 экипажей.

Нагрузка на 1 комбайн в сутки не меньше 300 гектаров. При таких темпах каждый экипаж намолачивает в среднем 80 тонн зерна. Этой ночью из-за дождя свой комбайн Артему Горулеву пришлось заглушить. Но механизатор оптимизма не теряет. Говорит, завтрашний прогноз обнадеживает.

Погода внесла этой ночью коррективы в график уборочной по всей территории Могилевщины. Первую половину дня жатва была на паузе. Ждали, когда просохнут хлебные нивы. Но сейчас к уборке уже вернулись все 170 сельхозпредприятий региона.

Аграрии восточного региона убрали почти 95 тысяч гектаров. Это примерно треть от плана. Намолочено порядка 295 тысяч тонн зерна нового урожая. Обороты наращивают с каждым днем. При этом все понимают, не допустимо не только сбавлять темп, но и терять на качестве.

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