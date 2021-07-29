Кто может быть крестными родителями, а кто нет? А вы подходите на эту роль?

Источник материала: ОНТ

В семьях христиан ребенок после рождения проходит обряд крещения. Соответственно, в его жизни появляется еще один или два человека, которые оказываются в списке важных людей. Речь идет, конечно же, о крестных отце и матери. В каких случаях человек может стать крестным, а в каких случаях нет?

Первым делом важна вера

Многие не знают – для того, чтобы крестить ребенка в православной вере, человек должен быть православным христианином. Дело в том, что, например, католики или мусульмане не могут стать крестными родителями для православного. Это противоречит вере.

Задача для будущих крестного и крестной состоит в том, чтобы научить ребенка православной вере, а также вырастить его в благополучных условиях.



Фото: wasilewski.ru

Почитание церкви

Не менее важно, чтобы крестный был воцерковленным человеком. Речь идет не о том, что такая личность обязана становиться священником или получать должность в церковном направлении. Конечно же, мы говорим о посещении церкви и соблюдении религиозных обрядов.

Замена невозможна

Некоторые люди задаются вопросом: а возможно ли поменять крестного, допустим, спустя пять лет? Ответ очевидный – нельзя.

Причем даже если речь заходит об «испорченности» человека, ситуация не меняется. Крестник будет молиться вместе со своими родителями за то, чтобы его близкий человек вновь вернулся к своему прежнему состоянию.



Фото: pravoslavie.ru

Стереотипы о беременных и незамужних

Среди многих людей есть суеверие, что если женщина находится в состоянии беременности либо является незамужней, то она не может стать крестной для ребенка, независимо от его пола.

Это необоснованное суеверие, которое появилось по ошибочному мышлению определенного круга лиц. Конечно же, крестная может стать для ребенка духовным наставником в жизни, даже если она не имеет мужа либо ожидает ребенка.



Фото: giftforanyone.ru

Родители крестными быть не могут

Но есть случаи, когда человек не может являться крестным. Речь идет о родителях ребенка. Они не могут получить подобное звание, так как по своему статусу уже являются родителями ребенка.

Тем не менее, если необходимо связать ребенка с кем-то из близких родственников, то отлично подходят бабушка, дедушка, тетя, дядя и даже братья или сестры. Также стоит отметить, что муж и жена не могут быть крестными для одного ребенка.

Фото обложки mag.relax.ua

По материалам сайта pravmir.ru

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