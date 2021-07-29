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Netflix и режиссер «Джона Уика» готовят новый боевик с Уиллом Смитом
Источник материала: ОНТ
Американская компания Netflix анонсировала боевик Fast & Loose, в главной роли которого снимется актер Уилл Смит. Об этом
Режиссером боевика будет работавший над «Джоном Уиком» Дэвид Литч.
Дата выхода фильма пока неизвестна.
Также Уилл Смит сейчас работает над проектом «Король Ричард» и снимается в ремейке комедии 1987 года «Самолетом, поездом, машиной».
Фото:
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Американская компания Netflix анонсировала боевик Fast & Loose, в главной роли которого снимется актер Уилл Смит. Об этом сообщает издание Deadline. Режиссером боевика...
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