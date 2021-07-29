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Ход уборочной кампании: в Брестской области чествовали семейный экипаж

29.07.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Ход уборочной кампании: в Брестской области чествовали семейный экипаж

Хлеб – всему голова! Эта истина остается абсолютной, особенно в нынешнем нестабильном мире, когда на планете голодают 800 миллионов человек! В таких условиях курс Беларуси – обеспечить себя, а то, что останется, – отправить на экспорт. И никаких проволочек, а тем более потерь и хищений! Убрать в максимально короткие сроки, не дожидаясь сюрпризов погоды. Ход уборочной кампании – на особом контроле Президента.


С каждым днем увеличивается вес республиканского каравая. Намолочено уже более двух миллионов двухсот тысяч тонн зерна! В лидерах Брестская область, в закромах – более полумиллиона тонн. Прибывает и комбайнеров-тысячников. Еще один семейный экипаж чествовали сегодня.

В хозяйстве «Доропеевичи» – это Малоритский район – сейчас убирают рожь, урожайность – более 40 центнеров с гектара. Для песчаных почв хороший результат, аграрии заранее позаботились о нем – внесли удобрения, отработали технологии. Зерно – это в первую очередь обеспеченность кормами, хозяйство специализируется на производстве молока, продукцию поставляет на перерабатывающие заводы. Роль сельских тружеников невозможно переоценить, благодарности и подарки прямо в поле.

Семейным экипажем отец и сын трудятся четыре года, для старшего комбайнера хлеб – дело всей жизни, для сына – возможность перенять опыт, тем более сам учится на инженера-механика. Тандем получился успешный – комбайнеры приближаются к тысячи тонн зерна, есть все шансы стать первыми в Малоритском районе. Музыкальная пауза – и снова в поле, рабочий день аграриев заканчивается ближе к полуночи.

 

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Хлеб – всему голова! Эта истина остается абсолютной, особенно в нынешнем нестабильном мире, когда на планете голодают 800 миллионов человек! В таких условиях курс...
 
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