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В штате Нью-Йорк ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для госслужащих
Источник материала: ОНТ
В штате Нью-Йорк власти ввели обязательную вакцинацию для госслужащих,
То же самое планирует сделать и одноименный город штата. Там обязательную вакцинацию для госработников введут к осени.
При этом уже более 56% населения штата полностью вакцинировались, что составляет 11 млн человек. Первую дозу прививки сделали почти 23 млн человек, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.
Фото: Pexels
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В штате Нью-Йорк власти ввели обязательную вакцинацию для госслужащих, пишет ТАСС со ссылкой на заявление губернатора штата Эндрю Куомо. То же самое планирует...
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