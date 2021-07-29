В штате Нью-Йорк ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для госслужащих

Источник материала: ОНТ

В штате Нью-Йорк власти ввели обязательную вакцинацию для госслужащих, пишет ТАСС со ссылкой на заявление губернатора штата Эндрю Куомо.

То же самое планирует сделать и одноименный город штата. Там обязательную вакцинацию для госработников введут к осени.

При этом уже более 56% населения штата полностью вакцинировались, что составляет 11 млн человек. Первую дозу прививки сделали почти 23 млн человек, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.

Фото: Pexels





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