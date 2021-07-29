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Кредит Зеленая недвижимость на 5 лет! Новые квартиры Олимпик Парка по партнерской программе с Приорбанком

29.07.2021 06:31 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Кредит Зеленая недвижимость на 5 лет! Новые квартиры Олимпик Парка по партнерской программе с Приорбанком
Кредит «Зеленая недвижимость» на 5 лет! Новые квартиры «Олимпик Парка» по партнерской программе с «Приорбанком»

Квартиры в ЖК «Олимпик Парк» теперь доступны в рамках новой кредитной программы «Зеленая недвижимость» от «Приорбанка».

Группа компаний «ТАПАС» первой из столичных девелеоперов откликнулась на такую банковскую инициативу. Новая программа – это с одной стороны укоренение «зеленых» технологий в строительстве, а с другой – расширение возможностей получить финансирование на энергоэффективное и высококомфортное жилье.

Рассказываем, почему это важно для будущих и действующих клиентов, и как новый инструмент помогает ускорить процесс покупки «зеленой» квартиры в новостройках квартала с одним из самых низких показателей плотности населения в Минске – 146 чел/га.


Воспользоваться кредитом на жилую недвижимость могут не только новые, но и действующие клиенты компании. У них есть возможность докредитоваться по программе «Зеленая недвижимость», если они не брали кредит на свою квартиру под залог в другом банке и у них не прошли еще сроки оплаты. Например, по договору необходимо оплатить 10 траншей, и если 5 траншей клиент уже оплатил, то на остальную сумму можно подать кредитную заявку.

Хедлайнером линейки «Зеленая недвижимости» от «ТАПАС» стал проект по строительству продолжения жилого квартала «Олимпик Парк» в минском микрорайоне Лебяжий. Сама локация в одном из наиболее экологически благоприятных мест белорусской столицы по соседству с природным заказником и водоемом – уже нетривиальный вклад в «зеленую» составляющую проекта.



Жилой квартал «Олимпик Парк»

Монолитный железобетонный каркас, наружные стены из керамических поризованных блоков с утеплением, увеличенные оконные проемы (размер от 1600x2000 по сравнению со стандартным размером – 1560x1260), окна алюминиевые с двухкамерными стеклопакетами, обзорные лифты, уровень шумоизоляции класса А (высококомфортные условия), высокие потолки 2,98 - 3,5 метра.


Жителей квартала ожидает малоэтажная застройка, безбарьерная среда, паркинги с прямым доступом к лифтам, огороженная территория, школа и детский сад, уютный двор с обилием зелени и зонами отдыха.

Наряду с современными 1-2-3-4-комнатными квартирами, в новостройках будет представлено и жилье эксклюзивного формата на любой вкус. Это просторные пентхаусы на верхних этажах, квартиры с видом на 3 стороны света «Панорама», квартиры с окном в ванной, с видом на заказник, и, разумеется, квартиры формата «Планировка +» с возможностью выделить из общей площади жилья дополнительную комнату. Объем жилого комплекса 60 тыс.м2.


Как еще проекты группы компаний стали участниками программы «Зеленая недвижимость» и кто принимает решение?

Клубный дом «Монтерей»


Монолитный железобетонный каркас. Наружные стены из монолитного железобетона и керамических поризованных пустотелых блоков. Фасады утеплены минераловатными плитами с нанесением на них защитно-декоративного слоя штукатурки и окраской. Во всех квартирах применяется увеличенное остекление. Ширина окон 1.41 – 4.36 метров, высота — 2.1 метра. Высота потолков 3 – 3.3 метра.

Жилой дом MOD house


Монолитный железобетонный каркас, алюминиевая витражная система (сохраняет тепло зимой, не нагревается летом). Алюминиевое остекление фасадов – первый жилой дом в Беларуси с данным технологическим решением. Сплошное остекление с фрагментами вентфасадов, с возможностью открыть окна в каждой из квартир.

Окна с энергоэффективными системами «триплекс» (повышенная прочность). Двухкамерные стеклопакеты, увеличенные оконные проемы. Высокие потолки 2,85 – 3,3 м.

Головной офис банковского холдинга RBI Group, частью которого является «Приорбанк», высоко оценил технические характеристики «Олимпик Парка», «Монтерея» и MOD house для программы «Зеленая недвижимость». Эти проекты имеют конкурентное преимущество в плане энергоэффективности по сравнению с большинством объектов жилой недвижимости в городе.

*партнерский материал, «ТАПАС», УНП 101484246

 
Теги: Минск
 
 
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Кредит «Зеленая недвижимость» на 5 лет! Новые квартиры «Олимпик Парка» по партнерской программе с «Приорбанком» Квартиры в ЖК «Олимпик Парк» теперь доступны в...
 
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