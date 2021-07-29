Источник материала: UDF



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«Меня отвезли в Шкловский межрайотдел КГБ в качестве свидетеля по уголовному делу. Их интересовали деструктивные телеграм-каналы, наш сайт 6ТV.by и деятельность Белорусской ассоциации журналистов. И еще требовали удалить сайт 6ТV.by», – рассказал Вырвич.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так У шеф-редактора 6ТV.by прошел обыск У журналиста забрали технику.

Его отпустили, но сказали, что вызовут еще.13 июля в редакцию сайта пришли с обыском, а на следующий день главного редакторавызвали в ГУБОПиК под предлогом административного дела. Соловьев и часть редакции уехали из Беларуси.