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У шеф-редактора 6ТV.by прошел обыск

29.07.2021 07:23 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

У шеф-редактора 6ТV.by прошел обыск
Иллюстративное фото
Обыск проводился в рамках уголовного дела о терроризме, сообщает 6ТV.by.

«Меня отвезли в Шкловский межрайотдел КГБ в качестве свидетеля по уголовному делу. Их интересовали деструктивные телеграм-каналы, наш сайт 6ТV.by и деятельность Белорусской ассоциации журналистов. И еще требовали удалить сайт 6ТV.by», – рассказал Вырвич.

Его отпустили, но сказали, что вызовут еще.


13 июля в редакцию сайта пришли с обыском, а на следующий день главного редактора Дмитрия Соловьева вызвали в ГУБОПиК под предлогом административного дела. Соловьев и часть редакции уехали из Беларуси.
 
 
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