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Топ-7 недорогих готовых двушек в новостройках Минска с отделкой и без

29.07.2021 07:41 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Топ-7 недорогих готовых двушек в новостройках Минска с отделкой и без
Фото: domovita.by

Это варианты в новых домах, которые сдали с 2018 по 2021 год. Жилье предлагают как с черновой отделкой, так и с хорошим ремонтом, где оставляют мебель и технику.

$85 000, улица Янки Лучины

Квартира в 19-этажном панельке в Лошице. Но эти дома — редкая попытка МАПИДа сделать привлекательной серию, к которой все привыкли с 90-х. Площадь жилья 61,6 метра. В квартиру ведет металлическая дверь, на полу постелены ламинат и плитка, а на стенах обои под покраску. В гостиной французское окно в пол, также есть лоджия с панорамным остеклением. Квартиру продают со всей мебелью и бытовой техникой: заезжай и живи. Квадратный метр здесь оценивают в $1378.

$73 000, улица Нововиленская

Двухкомнатная с черновой отделкой в уже готовом доме ЖК «Левада». Это каркасно-блочный дом рядом с берегом Свислочи, который сдали в марте этого года. Площадь квартиры 50,4 квадратных метра, потолки высотой 2,7, а также здесь панорамные окна. Этот вариант без отделки, но комплекс может похвастаться безбарьерной средой, малоэтажной застройкой, огороженными территориями. На -1 этажах есть колясочные и велопарковки. Квартира стоит по $1450 за квадратный метр.

$79 900, улица Лобанка

Просторная двухкомнатная квартира на 60 квадратных метров в каркасно-блочном доме. Здесь черновая отделка, но есть застекленная лоджия, а также установлены пластиковые окна, которые выходят на две стороны комнаты. Рядом с домом сразу три парка: «Медвежино», «Дививелка» и Семейный сквер. А также удобный выезд на МКАД. Стоит квартира по $1332 за квадрат.

$79 000, улица Колесникова

Квартира в панельном доме жилого комплекса «Лайт» с хорошей чистовой отделкой: оштукатуренными стенами, линолеумом в комнатах и плиткой в ванной. Площадь квартиры 59,7 метров, здесь французские окна и панорамная лоджия. В комплексе огороженная территория, внутренний двор без машин, круглосуточная система видеонаблюдения и крытая велопарковка. Продают квартиру по $1323 за квадратный метр.

$67 400, проспект Дзержинского

Квартира с черновой отделкой и свободной планировкой, которую предлагаю превратить в евродвушку с выделенной спальней, гардеробной и постирочной. Общая площадь составляет 48 квадратов. Здесь широкие окна, не панорамная, но остекленная лоджия и высокий этаж. Квартира в двух минутах от метро Малиновка. Стоит жилье по $1390 за квадратный метр.

$85 900, улица Ельских

Двухкомнатная квартира в новой панели 2018 года. С улучшенной планировкой, просторной кухней и полностью готовая для проживания. Здесь 58 квадратных метров площади, а окна выходят на две стороны дома. В квартире сделали серьезный ремонт, начиная от разводки электрики по евростандарту и новых потолков, до современной кухни с индукционной панелью. Продают квартиру с ремонтом по $1481 за квадратный метр.

$89 700, улица Княгининская

Квартира жилом комплексе «Променад», домами которого застраивается значительная часть микрорайона Лебяжий. Квартиры продаются с черновой отделкой от застройщика и свободными планировками. Высота потолков здесь 2,75 метра, окна выходят на обе стороны дома, есть лоджия с панорамным остеклением. Чтобы разобраться подробнее в квартирах ЖК «Променад», почитайте обзор дома и квартир на Domovita.by. Квадратный метр здесь стоит $1380 за квадратный метр.

 
 
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Двухкомнатные квартиры это всегда универсальный вариант. Здесь можно поселиться и одному, разделив комнаты на спальню, гостиную, кабинет или все, на что хватит...
 
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