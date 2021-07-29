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Обновление Telegram: ускорение видео, показ экрана и «зачистка» истории

29.07.2021 07:55 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Обновление Telegram: ускорение видео, показ экрана и «зачистка» истории
Иллюстративное фото
Теперь пользователи могут показывать собеседнику содержимое экрана своего смартфона, ускорять видеоролики и очищать историю переписки за более долгий период.

В тестовой сборке Telegram 7.9.0 появилась возможность изменять скорость воспроизведения отправленных и полученных видео. В выпадающем меню есть несколько значения ускорения: «Очень медленно — 0.2x», «Медленно — 0.5x», «Нормально — 1x», «Быстро — 1.5x» и «Очень быстро — 2х».

Кроме того, во время воспроизведения видео можно продолжить просмотр сообщений, уменьшив окно плеера и переместив его в подходящее место на дисплее, чтобы он не мешал чтению переписки.


При осуществлении частных видеозвонков в режиме диалога пользователи могут активировать функцию трансляции экрана устройства собеседнику. Для этого в окне вызова, помимо кнопок «Основная камера» и «Фронтальная камера», появился пункт «Экран смартфона». Функция пока находится в стадии тестирования и работает не на всех устройствах.

Обновление Telegram: ускорение видео, показ экрана и «зачистка» истории

Ещё одно нововведение — возможность автоматического удаления истории переписки, которой исполнилось более месяца. Наконец, в мессенджере появились превью для видеособщений. Все указанные функции актуальны для версии Telegram beta 7.9.0.
 
 
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Разработчики Telegram представили новую бета-версию мессенджера, которая получила сразу несколько полезных функций.
 
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