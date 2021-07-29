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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Lada Niva Legend оказалась невероятно популярна в Европе Импортом внедорожника на европейский рынок занимаются «серые» дилеры.

Реализация отечественных моделей происходит силами «серых» дилеров — это частные компании, которые самостоятельно закупают машины, ввозят их в страну и далее перепродают. Судя по последним данным, экземпляры Lada Niva Legend раскупают еще до того, как они успевают доехать до точек продаж.Сообщество Lada Niva Documentary опубликовало снимок автовоза, на котором стоят семь внедорожников. По словам авторов публикации, кадр сделан в английском городе Мэнстон, у порта Дувр. И из всей партии, согласно данным источника сообщества, пока что не продан только один автомобиль в топовом исполнении и цвете «кориандр».Отечественный автопроизводитель прекратил официальные поставки в страны Евросоюза еще два года назад. Причиной такого решения стали ужесточившиеся в Европе экологические нормы — отечественные двигатели не подходили под стандарт Евро-6. Однако интерес к автомобилям АвтоВАЗа не пропал, поэтому за дело взялись «серые» дилеры, которые смогли сертифицировать автомобили по новым нормам.Благодаря их деятельности, сейчас Lada Niva Legend, как и еще несколько отечественных моделей, можно купить в Словакии, Германии, Чехии и теперь еще и Англии. При этом стоимость автомобилей на европейском рынке почти в два раза превышает стоимость в российских дилерских центрах.К примеру, Lada Niva Travel в Словакии стоит от 16 590 евро. В России стоимость внедорожника варьируется от 779 900 до 941 900 рублей.Стоимости Lada Niva Legend в Великобритании начинает с 17 295 фунтов стерлингов. За эти деньги можно купить автомобиль в базовом исполнении с ручными стеклоподъемниками и без кондиционера. Топовая версия обойдется в 19 350 фунтов стерлингов.