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В одной картинке. С кем встречались Лукашенко и Тихановская после выборов

29.07.2021 08:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Прошел почти год с выборов президента Беларуси. За это время Светлана Тихановская встретилась с лидерами многих стран, а 28 июля ее принял в Белом Доме президент США Джо Байден.

В одной картинке. С кем встречались Лукашенко и Тихановская после выборов
фото из открытого доступа
За тот же срок Александр Лукашено пять раз встретился с президентом России Владимиром Путиным и один раз съездил к его коллеге из Азербайджана Ильхаму Алиеву. Zerkalo.io сравнило поствыборные графики международных встреч и визитов Тихановской и Лукашенко — в одной картинке.

Инфографика: Zerkalo.io. 

В графике встреч Светланы Тихановской доминирует западный вектор. За год политик встретилась с лидерами многих государств-членов Евросоюза. При этом самыми насыщенными оказались последние три месяца. Завершилось «мировое турне» визитом в США, где Светлана Тихановская встретилась с Джо Байденом.

Принимали Светлану Тихановскую как в Европе, так и в США на самом высоком уровне. Встречи проводились с президентами, премьер-министрами, главами внешнеполитических ведомств. Во многих странах она также вела переговоры с парламентариями, дипломатами, представителями международных организаций, участвовала в конференциях. Кроме того Светлана Тихановская посещала акции и митинги, организованные представителями белорусской диаспоры.

Интересно, что Светлана Тихановская за год успела встретиться с президентами, премьерами и главами МИД всех стран-соседей Беларуси кроме России и Украины. При этом лидер белорусской оппозиции ранее сообщала, что неофициальная встреча с Владимиром Зеленским у нее все же была, когда тот находился с рабочим визитом в Литве 7 июля, а с главой украинского внешнеполитического ведомства Дмитрием Кулебой она общалась в формате онлайн.

В графике встреч Александра Лукашенко превалирует Россия. С Владимиром Путиным за год он успел встретиться пять раз. Кроме того поговорил с главами российского правительства, МИДа, Минобороны, службы внешней разведки, секретарем Совбеза России. Список дополняют губернаторы шести российских регионов, а также послы (бывшие и действующие) Узбекистана, Азербайджана, Казахстана, Индии, Китая, России.

Дважды к Александру Лукашенко приезжал бизнесмен из ОАЭ Мохамед Али Алаббар. По одному разу, но с громкими скандалами, отметились в Беларуси депутат Верховной рады Украины Евгений Шевченко и глава Международной федерации хоккея Рене Фазель.

Визит экс-президента Молдовы Игоря Додона прошел практически незамеченным. Как и приезд в Минск осенью прошлого года председателя Венгерской рабочей партии Дьюла Тюрмера.
 
Теги: Минск
 
 
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Прошел почти год с выборов президента Беларуси. За это время Светлана Тихановская встретилась с лидерами многих стран, а 28 июля ее принял в Белом Доме президент США...
 
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