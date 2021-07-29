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Верховный суд рассмотрит иск о ликвидации Белорусского ПЕН-центра 3 августа
Источник материала: Партизан
Об этом в Facebook написала заместитель председателя организации Татьяна Недбай. Информация была получена по телефону, "никаких письменных уведомлений пока не получали", отметила она.
Неделю назад иск о ликвидации Белорусского ПЕН-центра подало Министерство юстиции. Перед этим, 14 июля, силовики провели обыск по юридическому адресу ПЕН-центра в Минске. Впоследствии был арестован счёт,
Белорусский ПЕН-центр был основан более 30 лет назад. Его руководителями были народные писатели Рыгор Бородулин и Василь Быков. Сейчас им руководит нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич, которая с прошлого года находится за границей.
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Об этом в Facebook написала заместитель председателя организации Татьяна Недбай. Информация была получена по телефону, "никаких письменных уведомлений пока не...
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