life:) запустил новый сервис для бизнес-клиентов SIP-телефония

Источник материала: Myfin



Фото: life:)

Ваши сотрудники смогут одновременно совершать и принимать до 10 вызовов с корпоративного номера вашей компании. Это значит, что ваши клиенты больше никогда не услышат гудок «занято». SIP-телефония технически представляет собой соединение между оператором и клиентской IP-АТС (офисная АТС, учрежденческая АТС, мини-АТС, корпоративная АТС, IP-PBX).



Как услуга поможет бизнесу

позволит быстро организовать телефонию в офисе и совершать вызовы через интернет

сократит расходы на связь

упростит связь с клиентами

при переезде офиса вы сохраните телефонный номер вашей компании: ведь он не привязан к физическому адресу

Что включено в тарифный план

Безлимит звонков внутри сети

3000 минут в другие сети

Количество бесплатных линий – 10

Ежемесячный платёж – 60 руб

здесь

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*Рекламный материал. УНП 190579561