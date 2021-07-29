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life:) запустил новый сервис для бизнес-клиентов SIP-телефония

29.07.2021 08:23 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

life:) запустил новый сервис для бизнес-клиентов SIP-телефония
Фото: life:)

Ваши сотрудники смогут одновременно совершать и принимать до 10 вызовов с корпоративного номера вашей компании. Это значит, что ваши клиенты больше никогда не услышат гудок «занято». SIP-телефония технически представляет собой соединение между оператором и клиентской IP-АТС (офисная АТС, учрежденческая АТС, мини-АТС, корпоративная АТС, IP-PBX).

Как услуга поможет бизнесу

  • позволит быстро организовать телефонию в офисе и совершать вызовы через интернет
  • сократит расходы на связь
  • упростит связь с клиентами
  • при переезде офиса вы сохраните телефонный номер вашей компании: ведь он не привязан к физическому адресу

Что включено в тарифный план

  • Безлимит звонков внутри сети
  • 3000 минут в другие сети
  • Количество бесплатных линий – 10
  • Ежемесячный платёж – 60 руб
Подробнее узнать об услуге и подключить\заказать её можно здесь.

*Рекламный материал. УНП 190579561

 
 
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Идеальное решение для бизнеса предложил life:). Услуга SIP-телефония для бизнеса позволит быстро и просто организовать многоканальную телефонию в офисе. Сервис...
 
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