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Трех белорусских легкоатлеток отстранили от участия в Олимпиаде в Токио

29.07.2021 08:29 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Сразу три белорусские легкоатлетки не выступят на Олимпийских играх в Токио, сообщает НОК.

Трех белорусских легкоатлеток отстранили от участия в Олимпиаде в Токио
Фото со страницы Марии в соцсети

Запрет наложил Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (Athletics Integrity Unit). От участия в Играх отстранены Мария Жодик, Анна Михайлова и Кристина Мулярчик.

Причина — недостаточное количество допинг-проб, взятых у спортсменок после того, как они выполнили олимпийский норматив.

Ранее сообщалось, что белорусская бегунья Дарья Борисевич покидает Олимпиаду в Токио, не приняв участия в соревнованиях.

 

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Сразу три белорусские легкоатлетки не выступят на Олимпийских играх в Токио, сообщает НОК.
 
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