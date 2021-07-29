Трех белорусских легкоатлеток отстранили от участия в Олимпиаде в Токио

Сразу три белорусские легкоатлетки не выступят на Олимпийских играх в Токио, сообщает НОК.



Фото со страницы Марии в соцсети

Запрет наложил Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (Athletics Integrity Unit). От участия в Играх отстранены Мария Жодик, Анна Михайлова и Кристина Мулярчик.

Причина — недостаточное количество допинг-проб, взятых у спортсменок после того, как они выполнили олимпийский норматив.

Ранее сообщалось, что белорусская бегунья Дарья Борисевич покидает Олимпиаду в Токио , не приняв участия в соревнованиях.

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