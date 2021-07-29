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За месяц до 30-й годовщины ГКЧП умер ее последний представитель

29.07.2021 08:29 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Почти за месяц до 30-й годовщины ГКЧП умер последний из ее членов Олег Бакланов. Ему было 89 лет.

За месяц до 30-й годовщины ГКЧП умер ее последний представитель

Как сообщил в своем телеграмм-канале глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, «ушел из жизни Олег Дмитриевич Бакланов, руководивший нашей ракетно-космической отраслью и возглавлявший Министерство общего машиностроения СССР».

Последний раз о смерти члена ГКЧП сообщалось 28 января 2019 года — тогда умер бывший руководитель Машиностроительного завода имени Калинина Александр Тизяков.

ГКЧП — Государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР — самопровозглашенный орган власти в СССР, существовавший с 18 по 21 августа 1991 года. Включал в себя ряд высокопоставленных должностных лиц советского государства.

Члены ГКЧП выступили против проводившейся президентом СССР Михаилом Горбачевым политики перестройки, а также против подписания нового союзного договора и преобразования СССР в конфедеративный Союз Суверенных Государств, куда планировали войти только 9 из 15 союзных республик.

 

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Почти за месяц до 30-й годовщины ГКЧП умер последний из ее членов Олег Бакланов. Ему было 89 лет.
 
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