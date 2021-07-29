Источник материала: UDF



Фото: телеграм-канал Светланы Тихановской

Светлана Тихановская свой визит в Белый дом. «Все конкретные вопросы, способы давления на режим, помощь гражданскому обществу, видения новой Беларуси — это все обсуждается на встречах с советниками, представителями администрации [президента США]. Это была больше встреча- знакомство , где мы довольно спокойно и тепло общались,» - прокомментироваласвой визит в Белый дом.

«Я также говорила о помощи гражданскому обществу, не углубляясь в вопрос, потому что он уже был проговорен [с топ-чиновниками США], и о том, как важно, чтобы США стояли за независимость Беларуси. В случае, если будет угроза суверенитета и независимости Беларуси, США будут стоять рядом с нами плечом к плечу.»

«Но я уверена, что все, что мы проговаривали, было услышано, и будут предприняты меры для того, чтобы усилить давление на режим, увеличить помощь репрессированным, политзаключенным.»

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Тихановская рассказала детали встречи с Байденом Были затронутв вопросы поддержки гражданского общества и политзаключенных, а также санкции со стороны США.

обсудили ситуацию в Беларуси, политзаключенных и возможности разрешения политического кризиса. В частности затронули вопрос санкционной политики США.У политика нет конкретных ожиданий по итогам встречи, призналась она, так как все решения — прерогатива правительства США.Далее Тихановская отправится в Калифорнию, где запланированы встречи с экспертным сообществом, визит в Стэнфордский университет и НГО по правам человека.