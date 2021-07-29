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Тихановская рассказала детали встречи с Байденом

29.07.2021 08:43 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Тихановская рассказала детали встречи с Байденом
Фото: телеграм-канал Светланы Тихановской
Политик подчеркнула, что встреча с Джо Байденом не была самоцелью поездки в США, потому что ее до этого приняли чиновники высокого уровня, с которыми команда Светланы Тихановской обсудила все актуальные вопросы, касающиеся разрешения политического кризиса в Беларуси и поддержки белорусского народа.

«Все конкретные вопросы, способы давления на режим, помощь гражданскому обществу, видения новой Беларуси — это все обсуждается на встречах с советниками, представителями администрации [президента США]. Это была больше встреча-знакомство, где мы довольно спокойно и тепло общались,» - прокомментировала Светлана Тихановская свой визит в Белый дом.


Тихановская и Байден обсудили ситуацию в Беларуси, политзаключенных и возможности разрешения политического кризиса. В частности затронули вопрос санкционной политики США.


«Я также говорила о помощи гражданскому обществу, не углубляясь в вопрос, потому что он уже был проговорен [с топ-чиновниками США], и о том, как важно, чтобы США стояли за независимость Беларуси. В случае, если будет угроза суверенитета и независимости Беларуси, США будут стоять рядом с нами плечом к плечу.»


У политика нет конкретных ожиданий по итогам встречи, призналась она, так как все решения — прерогатива правительства США.

«Но я уверена, что все, что мы проговаривали, было услышано, и будут предприняты меры для того, чтобы усилить давление на режим, увеличить помощь репрессированным, политзаключенным.»


Далее Тихановская отправится в Калифорнию, где запланированы встречи с экспертным сообществом, визит в Стэнфордский университет и НГО по правам человека.
 
Теги: знакомства
 
 
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Были затронутв вопросы поддержки гражданского общества и политзаключенных, а также санкции со стороны США.
 
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