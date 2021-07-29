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Цены на газ в Европе вновь выросли до рекорда

29.07.2021 08:53 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Газпром вновь отказался бронировать дополнительную прерываемую транзитную мощность через Украину на август (63,7 млн кубометров в сутки), что вызвало рекордный рост цен на газ в Европе.

Как пишет «Коммерсантъ», спотовые цены на газ на ключевом хабе TTF в Нидерландах установили исторический рекорд, достигая на пике $484 за 1 тыс. кубометров (€39 за 1 МВт•ч), следует из данных расположенного в Германии European Energy Exchange.

Форвардные цены также поднялись до исторического максимума: ближайший августовский фьючерс на TTF за сутки вырос на 5,3%, до $491 за 1 тыс. кубометров (€39,6 за 1 МВт•ч). Стоимость дальних фьючерсов также остается высокой: декабрьский торгуется за €39,2, а январский — за €38,975.

При этом поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Европу падают, снижаются и запасы в хранилищах приемных терминалов. С начала июля в газотранспортную систему Европы поступило на 12% (около 1 млрд кубометров) меньше регазифицированного СПГ по сравнению с июнем, а в годовом выражении снижение составило более 22%.

Все свободные партии газа отправляются в Азию, где спрос продолжает расти из-за жары и роста потребности в электроэнергии для кондиционирования. Лидирует по росту СПГ Китай, который в июле нарастил импорт газа на четверть в годовом выражении, спрос также восстанавливается в Индии.

 
 
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Газпром вновь отказался бронировать дополнительную прерываемую транзитную мощность через Украину на август (63,7 млн кубометров в сутки), что вызвало рекордный...
 
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