Три белорусские легкоатлетки отстранены от участия в Олимпиаде в Токио

Источник материала: АФН

Три белорусские легкоатлетки отстранены от участия в Олимпийских играх в Токио из-за запрета Независимого органа по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике.

От участия в Играх отстранены Мария Жодик, Анна Михайлова и Кристина Мулярчик, сообщает НОК РБ.

Причиной отстранения названо недостаточное количество допинг-проб, взятых у спортсменок после выполнения олимпийского норматива.