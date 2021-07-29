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Три белорусские легкоатлетки отстранены от участия в Олимпиаде в Токио
Источник материала: АФН
Три белорусские легкоатлетки отстранены от участия в Олимпийских играх в Токио из-за запрета Независимого органа по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике.
От участия в Играх отстранены Мария Жодик, Анна Михайлова и Кристина Мулярчик, сообщает НОК РБ.
Причиной отстранения названо недостаточное количество допинг-проб, взятых у спортсменок после выполнения олимпийского норматива.
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Три белорусские легкоатлетки отстранены от участия в Олимпийских играх в Токио из-за запрета Независимого органа по борьбе с негативными явлениями в легкой...
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