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Три белорусские легкоатлетки отстранены от участия в Олимпиаде в Токио

29.07.2021 08:53 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Три белорусские легкоатлетки отстранены от участия в Олимпийских играх в Токио из-за запрета Независимого органа по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике.

От участия в Играх отстранены Мария Жодик, Анна Михайлова и Кристина Мулярчик, сообщает НОК РБ.

Причиной отстранения названо недостаточное количество допинг-проб, взятых у спортсменок после выполнения олимпийского норматива.

 
 
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Три белорусские легкоатлетки отстранены от участия в Олимпийских играх в Токио из-за запрета Независимого органа по борьбе с негативными явлениями в легкой...
 
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