РЖД задумалась над отменой скидок для Беларуси

Источник материала: АФН

Руководство РЖД намерено обсудить вопрос повышения тарифов на перевозку грузов из Беларуси.

Об этом сообщили российские медиа со ссылкой на главу Института исследования проблем ж/д транспорта Павла Иванкина.

Она напомнил, что РЖД в настоящий момент предоставляет скидки белорусским грузам. Однако, в ситуации, когда Прибалтика оказалась для них закрыта, в компании могут поднять вопрос о повышении тарифов ввиду полумонопольного положения. Предположительно, скидку могут убрать уже с 2022 года.

Иванкин утверждает, что Беларусь будет вынуждена воспользоваться мощностями, которые расположены в Санкт-Петербурге, поэтому ситуация, по его мнению, будет развиваться в этом ключе с определенной степенью.