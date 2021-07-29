Зачистка: У шеф-редактора 6ТV.by прошел обыск - снова терроризм

«Меня отвезли в Шкловский межрайотдел КГБ в качестве свидетеля по уголовному делу. Их интересовали деструктивные телеграм-каналы, наш сайт 6ТV.by и деятельность Белорусской ассоциации журналистов. И еще требовали удалить сайт 6ТV.by», – рассказал Вырвич.





Его отпустили, но сказали, что вызовут еще.

13 июля в редакцию сайта пришли с обыском, а на следующий день главного редактора Дмитрия Соловьева вызвали в ГУБОПиК под предлогом административного дела. Соловьев и часть редакции уехали из Беларуси.



