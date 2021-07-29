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Дожди на большей части страны. И даже сильные ливни

29.07.2021 08:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

29 июля ожидается жаркая погода, утром и днем на большей части страны возможны грозы, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на данные Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

В ночные часы непогода ожидается по западу республики: грозы и сильные ливни возможны в Гродно и Бресте, при грозах местами прогнозируется шквалистое усиление ветра, в отдельных районах — град. Утром в Витебске, Гомеле и Могилеве ожидается слабый туман. В дневные часы высока вероятность осадков во всех областных городах, за исключением Бреста и Гродно.

Столбик термометра днем 29 июля покажет: в Гродно — +26… +28 ℃, в Бресте — +27… +29 ℃, в Витебске — до +29 °С, в Могилеве — +28… +30 ℃, в Гомеле — +29… +31 ℃. По юго-востоку республики максимальная температура воздуха достигнет +32 ℃.
 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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29 июля ожидается жаркая погода, утром и днем на большей части страны возможны грозы, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на данные...
 
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