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"Паровозик" на Немиге: шесть автомобилей попали в ДТП из-за невнимательности водителя троллейбуса

29.07.2021 08:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Массовое ДПТ произошло в среду в Минске на улице Немига, сообщили в столичной ГАИ.

По предварительной информации, около 11 часов водитель троллейбуса, двигаясь по улице Немига со стороны Городского Вала в направлении проспекта Победителей, отвлёкся от управления и врезался во впередистоящий автомобиль, рассказали в Госавтоинспекции.

Всего в результате ДТП, не считая троллейбус, столкнулись шесть автомобилей. 

По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.


ФОТО: ГАИ Минска
 
Теги: Минск
 
 
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Массовое ДПТ произошло в среду в Минске на улице Немига, сообщили в столичной ГАИ.
 
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