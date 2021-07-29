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"Паровозик" на Немиге: шесть автомобилей попали в ДТП из-за невнимательности водителя троллейбуса
Источник материала: Партизан
Массовое ДПТ произошло в среду в Минске на улице Немига, сообщили в столичной ГАИ.
По предварительной информации, около 11 часов водитель троллейбуса, двигаясь по улице Немига со стороны Городского Вала в направлении проспекта Победителей, отвлёкся от управления и врезался во впередистоящий автомобиль, рассказали в Госавтоинспекции.
Всего в результате ДТП, не считая троллейбус, столкнулись шесть автомобилей.
По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
ФОТО: ГАИ Минска
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Массовое ДПТ произошло в среду в Минске на улице Немига, сообщили в столичной ГАИ.
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