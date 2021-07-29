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Смогут ли белорусские клубы преодолеть второй раунд квалификации Лиги конференций

29.07.2021 09:09 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Сегодня пройдут ответные матчи второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА.

Смогут ли белорусские клубы преодолеть второй раунд квалификации Лиги конференций

В том числе путевку в следующую стадию попытаются завоевать и четыре белорусских клуба:

  • «Динамо-Брест» — «Виктория» (первый матч — 1:2; Ереван, начало в 19:00);
  • БАТЭ — «Динамо-Батуми» (первый матч — 1:0; Борисов, начало в 20:00);
  • «Торпедо-БелАЗ» — «Копенгаген» (первый матч — 1:4; Казань, начало в 20:00);
  • «Фола» — «Шахтер» (первый матч — 2:1; Эш-сюр-Альзетт, начало в 20:30).

 

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Сегодня пройдут ответные матчи второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА.
 
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