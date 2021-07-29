|
Смогут ли белорусские клубы преодолеть второй раунд квалификации Лиги конференций
Источник материала: Навiны
Сегодня пройдут ответные матчи второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА.
В том числе путевку в следующую стадию попытаются завоевать и четыре белорусских клуба:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня пройдут ответные матчи второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)