Смогут ли белорусские клубы преодолеть второй раунд квалификации Лиги конференций

Сегодня пройдут ответные матчи второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА.





В том числе путевку в следующую стадию попытаются завоевать и четыре белорусских клуба:

«Динамо-Брест» — «Виктория» (первый матч — 1:2; Ереван, начало в 19:00);

БАТЭ — «Динамо-Батуми» (первый матч — 1:0; Борисов, начало в 20:00);

«Торпедо-БелАЗ» — «Копенгаген» (первый матч — 1:4; Казань, начало в 20:00);

«Фола» — «Шахтер» (первый матч — 2:1; Эш-сюр-Альзетт, начало в 20:30).