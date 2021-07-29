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Беларусь накрыл фронтальный раздел
Источник материала: Навiны
Сегодня погоду на территории Беларуси будет формировать фронтальный раздел, смещающийся с Западной Европы.
По прогнозам синоптиков, увеличится облачность. Практически по всей стране пройдут дожди, прогремят грозы (местами ожидаются ливни, град).
Ветер переменных направлений умеренный, при грозах порывистый, в некоторых районах шквалистое усиление ветра до сильного.
Из-за неблагоприятных погодных явлений
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Сегодня погоду на территории Беларуси будет формировать фронтальный раздел, смещающийся с Западной Европы.
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