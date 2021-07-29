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Сразу три белорусские легкоатлетки не выступят на Олимпийских играх в Токио
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
От участия в Играх отстранены Мария Жодик, Анна Михайлова и Кристина Мулярчик.
Причина — недостаточное количество допинг-проб, взятых у спортсменок после того, как они выполнили олимпийский норматив.
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Спортсмены подверглись санкциям за несоблюдение правила, согласно которому атлет должен пройти три допинг-теста во внесоревновательный период в течение десяти...
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