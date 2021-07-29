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Сразу три белорусские легкоатлетки не выступят на Олимпийских играх в Токио

29.07.2021 09:19 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Сразу три белорусские легкоатлетки не выступят на Олимпийских играх в Токио
Иллюстративное фото
Запрет наложил Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (Athletics Integrity Unit).

От участия в Играх отстранены Мария Жодик, Анна Михайлова и Кристина Мулярчик.


Причина — недостаточное количество допинг-проб, взятых у спортсменок после того, как они выполнили олимпийский норматив.
 
 
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Спортсмены подверглись санкциям за несоблюдение правила, согласно которому атлет должен пройти три допинг-теста во внесоревновательный период в течение десяти...
 
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