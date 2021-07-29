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Иван Кубраков об учениях МВД: отрабатываем те элементы, которые используют, к сожалению, протестующие

29.07.2021 09:21 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Внутренние войска и органы внутренних дел Беларуси провели плановые учения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Иван Кубраков об учениях МВД: отрабатываем те элементы, которые используют, к сожалению, протестующие

В разных регионах Беларуси соединения и воинские части отработали приемы обеспечения охраны общественного порядка при проведении массовых мероприятий, а также пресечения массовых беспорядков.

Иван Кубраков об учениях МВД: отрабатываем те элементы, которые используют, к сожалению, протестующие

Иван Кубраков, министр внутренних дел:
Ребята действуют в той обстановке, которая реально приближена к боевой. Также мы проверяем технику, в том числе новую технику, которая поставляется на вооружение как во внутренние войска, так и в подразделения Министерства внутренних дел. Мы отрабатываем максимально те элементы, которые используют, к сожалению, протестующие на акциях протеста – те, которые использовались у нас. Это делается для того, чтобы провести слаживание личного состава, личный состав должен быть готов действовать в любой обстановке.

 
 
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Новости Беларуси. Внутренние войска и органы внутренних дел Беларуси провели плановые учения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В разных регионах...
 
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