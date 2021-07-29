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Иван Кубраков об учениях МВД: отрабатываем те элементы, которые используют, к сожалению, протестующие
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Внутренние войска и органы внутренних дел Беларуси провели плановые учения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В разных регионах Беларуси соединения и воинские части отработали приемы обеспечения охраны общественного порядка при проведении массовых мероприятий, а также пресечения массовых беспорядков.
Иван Кубраков, министр внутренних дел:
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Иван Кубраков об учениях МВД: отрабатываем те элементы, которые используют, к сожалению, протестующие
Новости Беларуси. Внутренние войска и органы внутренних дел Беларуси провели плановые учения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В разных регионах...
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