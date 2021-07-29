В Фаниполе обрушились стена и свод строящегося храма-часовни

Источник материала: БелТА

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Фаниполе обрушились стена и свод строящегося здания храма-часовни. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.

28 июля в 10.56 поступило сообщение об обрушении блочно-кирпичной стены и кирпичного свода на площади 50 кв.м и 130 кв.м в строящемся храме-часовне прихода храма Вознесения Господня по ул.Молодежной.

Пострадавших нет. Причина обрушения устанавливается.-0-