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В Фаниполе обрушились стена и свод строящегося храма-часовни
Источник материала: БелТА
29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Фаниполе обрушились стена и свод строящегося здания храма-часовни. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.
28 июля в 10.56 поступило сообщение об обрушении блочно-кирпичной стены и кирпичного свода на площади 50 кв.м и 130 кв.м в строящемся храме-часовне прихода храма Вознесения Господня по ул.Молодежной.
Пострадавших нет. Причина обрушения устанавливается.-0-
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29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Фаниполе обрушились стена и свод строящегося здания храма-часовни. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС. 28 июля в 10.56...
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