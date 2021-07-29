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В Фаниполе обрушились стена и свод строящегося храма-часовни

29.07.2021 09:23 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Фаниполе обрушились стена и свод строящегося здания храма-часовни. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.

28 июля в 10.56 поступило сообщение об обрушении блочно-кирпичной стены и кирпичного свода на площади 50 кв.м и 130 кв.м в строящемся храме-часовне прихода храма Вознесения Господня по ул.Молодежной.

Пострадавших нет. Причина обрушения устанавливается.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Фаниполе обрушились стена и свод строящегося здания храма-часовни. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС. 28 июля в 10.56...
 
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