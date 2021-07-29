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В Славгороде мальчик насквозь пробил ногу металлической проволокой
Источник материала: БелТА
29 июля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Славгороде 10-летний мальчик во дворе общежития по ул.Рокоссовского напоролся на проволоку - потребовалась помощь спасателей и медиков. Об этом БЕЛТА сообщили в Могилевском областном управлении МЧС.
Сообщение о необходимости оказания помощи по извлечению проволоки из ноги ребенка поступило 28 июля в 18.22. Спустя три минуты спасатели прибыли на место. Правая нога мальчика была насквозь пробита металлической проволокой ниже икроножной мышцы.
При помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента проволока была перекушена. Ребенок госпитализирован.-0-
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При помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента проволока была перекушена. Ребенок госпитализирован.
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