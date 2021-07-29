ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Славгороде мальчик насквозь пробил ногу металлической проволокой

29.07.2021 09:23 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

29 июля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Славгороде 10-летний мальчик во дворе общежития по ул.Рокоссовского напоролся на проволоку - потребовалась помощь спасателей и медиков. Об этом БЕЛТА сообщили в Могилевском областном управлении МЧС.

Сообщение о необходимости оказания помощи по извлечению проволоки из ноги ребенка поступило 28 июля в 18.22. Спустя три минуты спасатели прибыли на место. Правая нога мальчика была насквозь пробита металлической проволокой ниже икроножной мышцы.

При помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента проволока была перекушена. Ребенок госпитализирован.-0-

 
Теги: Могилев
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
При помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента проволока была перекушена. Ребенок госпитализирован.
 
Новости дня
Новости разные
 
Сразу три белорусские легкоатлетки не выступят на Олимпийских играх в Токио
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
29.07.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by