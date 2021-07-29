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Тюремные сроки грозят участникам мирного протеста против миграционной политики властей Литвы
Источник материала: ОНТ
В Литве сейчас идет строительство лагерей для беженцев, окруженных рвами и металлическими решетками. Их возводят, несмотря на возмущение местных жителей. Участникам мирного протеста, против размещения нелегальных мигрантов на полигоне Рудининкае грозят уголовные сроки.
До 6 лет тюрьмы. Это в дополнение к тому, что накануне полицейские избивали их дубинками и травили слезоточивым газом. Такое демократичное обращение с собственными гражданами Вильнюс считает приемлемым, а Брюссель по-прежнему хранит молчание и по поводу жесткого подавления мирных демонстраций, и по поводу отношения к мигрантам и условиях их содержания, которые трудно назвать человеческими. В лагерях грязь, горы мусора, отсутствие самого необходимого, что привело к вспышке чесотки, которая быстро распространяется из-за тесноты, жары и антисанитарии.
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В Литве сейчас идет строительство лагерей для беженцев, окруженных рвами и металлическими решетками. Их возводят, несмотря на возмущение местных жителей....
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