Как добавить стильности образу? 3 популярных приема

Источник материала: ОНТ

В жаркую погоду все должно быть свежим: воздух, напитки и даже стиль в одежде. Предложим три приема, чтобы его заметно освежить.

Туфли из мужского гардероба — лоферы — уже давно заменяют лодочки на каблуке в любом деловом образе. Если вы не успели применить этот стилистический прием, сейчас самое время.

Жилет — это тренд не только нынешнего лета, но и будущей осени. Имейте в виду, что жилет на пуговицах от костюма-тройки, надетый на голое тело, будет смотреться очень выигрышно. И отлично заменит привычные жакеты.

Рубашка мужского кроя входит в списки базовых вещей всех времен и народов. Свободная рубашка с брюками и бра — практически униформа модных блогеров, а вот надеть ее с мини-платьем — это что-то новое и необычное.

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