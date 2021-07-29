|
Как добавить стильности образу? 3 популярных приема
Источник материала: ОНТ
В жаркую погоду все должно быть свежим: воздух, напитки и даже стиль в одежде. Предложим три приема, чтобы его заметно освежить.
Туфли из мужского гардероба — лоферы — уже давно заменяют лодочки на каблуке в любом деловом образе. Если вы не успели применить этот стилистический прием, сейчас самое время.
Жилет — это тренд не только нынешнего лета, но и будущей осени. Имейте в виду, что жилет на пуговицах от костюма-тройки, надетый на голое тело, будет смотреться очень выигрышно. И отлично заменит привычные жакеты.
Рубашка мужского кроя входит в списки базовых вещей всех времен и народов. Свободная рубашка с брюками и бра — практически униформа модных блогеров, а вот надеть ее с мини-платьем — это что-то новое и необычное.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В жаркую погоду все должно быть свежим: воздух, напитки и даже стиль в одежде. Предложим три приема, чтобы его заметно освежить. Туфли из мужского гардероба —...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)