Бывает ли любовь, как в кино? Рейтинг самых романтичных знаков зодиака

Источник материала: ОНТ

Любовь – это бесценный дар. Это очень сильное чувство, пожалуй, самое сильное из всех имеющихся. Нам нужно жить в любви для ощущения полного счастья. Представляем вам рейтинг самых романтичных знаков Зодиака.

Рыбы

«И жили они долго, и умерли в один день» – только о такой любви и мечтает этот знак зодиака и по праву занимает почетное первое место. Ради своего партнера Рыбы готовы совершать самые необычные и романтичные поступки.

Телец

Искренние Тельцы ждут «особенной» любви. Они много времени проводят с близкими и дорогими для них людьми. Любовь окрыляет Тельцов и наполняет их жизнь приятными моментами.

Рак

Романтичные Раки ценят свои чувства. Предпочитают тщательно скрывать и оберегать свою любовь. Они прекрасно понимают, что, однажды потеряв любовь, ее не вернешь.

Овен

Не с первого раза удается найти ту самую настоящую любовь. Овен очень требователен к себе и к своему партнеру. Придется потратить немало времени и нервов, чтобы быть счастливым.

Скорпион

Однажды оступившись, Скорпионы боятся открыться своему партнеру. Они должны быть на сто процентов уверены в человеке, чтобы связать с ним дальнейшую жизнь.

Лев

Львы по своей натуре настоящие эгоисты. Любовь к себе – это то, что стоит на первом месте. Но если на пути появляется достойной человек, то их чувства станут выше.

Весы

Весы предпочитают во всем соблюдать баланс, но им не всегда это удается. Зачастую погружаются с головой в отношения, забывая обо всем на свете. Пора бы снять розовые очки и жить реальностью.

Стрелец

Один из самых одиноких знаков Зодиака. Они отказываются верить в настоящую любовь. Стрельцы убеждены: лучше быть одним, чем отдаться чувствам.

Козерог

Для людей, рожденных под эти знаком, карьера стоит на первом месте. Им просто некогда влюбляться. Они искренне верят в любовь, но должны быть уверены, что это им необходимо на данный момент.

Дева

Девы концентрируются на семейных отношениях. Они будут налаживать контакт с близкими членами семьи и друзьями. А чтобы обрести настоящую любовь, им необходимо много времени.

Близнецы

Близнецы боятся ответственности за свои поступки. Не верят в любовь «раз и навсегда». Предпочитают уделять внимание одновременно нескольким партнерам.

Водолей

Никто, кроме них самих, не достоин любви. Водолеи готовы доказать это окружающим. Предпочитают всерьез не влюбляться.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram