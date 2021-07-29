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За первое полугодие в Беларуси возвели более 2 миллионов квадратных метров жилья

29.07.2021 09:29 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

За первое полугодие в Беларуси возвели более 2 миллионов квадратных метров жилья

Более 2 миллионов квадратных метров жилья возвели в Беларуси за полгода. Темпы строительства заметно превышают прошлогодние.

Почти треть площади построена с господдержкой – для нуждающихся. Чуть менее четверти квартир заселят многодетные семьи. 56 тысяч квадратных метров составляют электрические дома. С учетом ввода в эксплуатацию Белорусской АЭС разработана программа по увеличению доли такого жилья. Больше становится и арендных квартир.

Продолжается создание новых кварталов в городах-спутниках. За полгода их доля составила почти 40 тысяч квадратов. При этом соблюдается показатель стоимости метра, который не должен превышать среднюю зарплату по стране.

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Более 2 миллионов квадратных метров жилья возвели в Беларуси за полгода. Темпы строительства заметно превышают прошлогодние. Почти треть площади построена с...
 
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