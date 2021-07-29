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День 29 июля в истории: открытие Триумфальной арки в Париже, выход первой части «Властелина колец», свадьба леди Дианы и принца Чарльза

29.07.2021 09:29 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

День 29 июля в истории: открытие Триумфальной арки в Париже, выход первой части «Властелина колец», свадьба леди Дианы и принца Чарльза

Исторические постройки, бестселлеры и свадьбы – такими событиями отметился день в истории. 

В 1836 году 29 июля торжественно открыли один из символов Парижа – Триумфальная арка. Она строилась как символ военных побед Наполеона, но сам император не дожил до завершения строительства. Площадь, на которой стоит арка, изначально называлась площадью Звезды, сейчас она носит имя Шарля де Голля.

В этот день в 1954 году свет увидела первая часть трилогии Джона Толкина «Властелин колец». Это одна из самых известных книг мира, она переведена на 38 языков, многократно экранизирована. Массовый успех к ней пришел в конце 1960-х. А в год выхода трилогия вызвала положительные, но сдержанные отзывы.

В этот день в 1981 году сочетались браком наследник британского престола принц Чарльз и леди Диана Спенсер. Одна из самых красивых свадеб мира завершилась разводом. В 1997 году леди Ди погибла в автокатастрофе, а принц Чарльз до сих пор так и не получил британский трон.

Фото: depositphotos.com

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Исторические постройки, бестселлеры и свадьбы – такими событиями отметился день в истории.  В 1836 году 29 июля торжественно открыли один из символов Парижа –...
 
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