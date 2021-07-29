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Уборочная-2021: Брестская область сохраняет лидерство по намолотам

29.07.2021 09:29 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Уборочная-2021: Брестская область сохраняет лидерство по намолотам

Убрать без потерь и в максимально короткие сроки. Жатва в самом разгаре. Хлеборобы взяли отличный темп, и сегодня в закромах уже два с четвертью миллиона тонн зерна. Но замедляться нельзя, на счету каждый погожий день.

Впереди по намолотам по-прежнему Брестская область – более полумиллиона тонн в общереспубликанском каравае. Следом столичный регион, а на третье место вышли гродненские аграрии, обойдя гомельских коллег. На севере страны тоже наращивают темп, несмотря на жару. Особое внимание – безопасности труда, за этим следят профсоюзы.

Должны прибавить и в Могилёвской области – там до конца месяца к жатве присоединятся 50 новых зерноуборочных комбайнов отечественного производства.

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Убрать без потерь и в максимально короткие сроки. Жатва в самом разгаре. Хлеборобы взяли отличный темп, и сегодня в закромах уже два с четвертью миллиона тонн зерна....
 
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