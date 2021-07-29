Гороскоп на 29 июля: Тельцы могут встретить любовь, успехи на работе у Весов

Источник материала: ОНТ

Творческие способности, инициатива и внутренняя сила Овнов сегодня на высоте. Наступило время для активных действий во всех сферах вашей жизни: бизнесе, карьере, личных отношениях.

Тельцам звезды предвещают успех и признание. Сегодня вы можете встретить свою любовь. Проявите шарм, остроумие, обаяние. Есть вероятность неожиданной финансовой удачи.

Близнецы, ваша решительность поможет воспользоваться полезной информацией, которая положительно скажется на дальнейшей работе. Прислушивайтесь к советам коллег.

Раки посвятят день урегулированию вопросов, связанных с бизнесом и финансами. Звезды рекомендуют вам проявить сообразительность, настойчивость и мудрость.

От Львов потребуется уверенность в собственных силах. Ваше стремление к самосовершенствованию и желание делиться знаниями поможет коллегам достичь новых профессиональных высот.

Сегодня Девам не стоит никому ничего обещать. Вероятность того, что вы сможете это выполнить, не велика. Позитивный настрой в течение дня поможет вам справиться с некоторыми недоразумениями.

Весы могут наслаждаться счастьем. Ваши отношения с любимым человеком улучшились, и дела на работе продвигаются с успехом. Добавьте эмоций и романтики в семейную жизнь.

Звезды обещают Скорпионам плодотворный день. Дело, которое вы хотите продвинуть вперед, потребует от вас финансовых вложений.

Стрельцы будут нуждаться в материальной помощи. Не бойтесь брать в долг. Это временные трудности, и скоро ситуация изменится в лучшую сторону. Покупайте только то, что вам необходимо для конкретной цели.

Козерогам звезды советуют разобраться в своих чувствах и поступках. Постарайтесь быть самокритичными. Ваше агрессивное поведение может создать конфликтные ситуации.

Водолеи сегодня склонны к мечтательности и философским разговорам. Будьте искренними в отношениях с близкими. Не требуйте от окружающих невозможного.

Благоприятный день для путешествий у Рыб. Вам необходимы свежие впечатления и новые знакомства. Работая над новым проектом, заручитесь поддержкой инвесторов и влиятельных персон.

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