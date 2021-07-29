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Андрей Егоров: Для многих это вызов, но не конец

29.07.2021 09:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Директор Центра европейской трансформации Андрей Егоров выступил категорически против заявления международной правозащитной организации Human Rights Watch.

Андрей Егоров: Для многих это вызов, но не конец
В нем говорится, что «то, что произошло на этой неделе, означает конец гражданского общества, которое мы привыкли видеть в Беларуси».

— Ну с чего это вдруг? В Беларуси действует около 3000 независимых организаций, которые существовали в самых разных формах: зарегистрированных как общественные объединения, фонды, некоммерческие учреждения, действовавших без регистрации, действовавших с регистрацией за рубежом, просто существующих и вообще не знающих ни о какой регистрации, — пишет Егоров нам своей странице в ФБ. — Даже закрытие двух сотен зарегистрированных официально организаций не будет «означать конец гражданского общества». Это будет так лишь в том случае, если они «привыкли видеть в Беларуси» только гражданское общество с ксивой от белорусского государства, пишет газета "Белорусы и рынок".

По мнению Егорова, это очень серьезный удар по общественному сектору Беларуси. «Да, бьют больно, сильнее, чем когда-либо раньше. Да, для очень многих организаций и инициатив это вызов, и нужно сильно перестраивать свою работу. Но «конец», «катастрофа», «полное уничтожение», «тотальная зачистка» гражданского общества и т.п.— это и близко не правда. Они, очевидно, хотят этого, но также очевидно, что они не могут», — заявил политолог.

При этом он добавил, что еще есть сектор неорганизованных инициатив и сообществ, который стократно вырос за 2020 год, и временные колаборации, которые стали основой для самоорганизации проектных коллективов как в бизнесе, так и гражданском обществе.
 
 
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Директор Центра европейской трансформации Андрей Егоров выступил категорически против заявления международной правозащитной организации Human Rights Watch.
 
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