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Умер Олег Бакланов – последний член ГКЧП
Источник материала: Партизан
Бакланов в 1980-х руководил ракетно-космической отраслью СССР и курировал программу по созданию космической системы "Энергия – Буран".
Как
"Сегодня ушел из жизни Олег Дмитриевич Бакланов, руководивший нашей ракетно-космической отраслью и возглавлявший Министерство общего машиностроения СССР", – написал он на своей странице в Twitter.
После смерти маршала Дмитрия Язова Бакланов оставался последним живущим членом ГКЧП.
Во время событий августа 1991 года он входил в состав Государственного комитета по чрезвычайному положению в СССР. После провала комитета Бакланов был арестован в санатории "Барвиха". До января 1993-го он находился в СИЗО "Матросская тишина", а в следующем году амнистирован.
Бакланов с 1985 по 1988 годы руководил ракетно-космической отраслью СССР и курировал программу по созданию космической системы "Энергия – Буран".
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Бакланов в 1980-х руководил ракетно-космической отраслью СССР и курировал программу по созданию космической системы "Энергия – Буран".
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