Демократический лидер Светлана Тихановская рассказала Радио Свобода о встрече в Белом Доме с американским президентом Джо Байденом. Она призвала его "помочь сделать Беларусь успешным примером ненасильственного перехода к демократии". Тихановская услышала от Байдена обещание, что США будут продолжать давить на режим Александра Лукашенко "и будут поддерживать белорусов, как только можно".





"Это инициатива самого президента Байдена, чтобы пригласить меня в Белый Дом... Встреча была очень важна, но она не была самоцелью, — говорит политик. — Потому что мы приехали в США не за фотографиями, а за результатом".









Фото: REUTERS/David W. Cernу





По словам Светланы Тихановской, на исторической встрече в комнате Рузвельта (официальное основное рабочее место американского президента) присутствовал советник Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан "и другие представители Белого Дома".





Тихановская говорит, что Байдену небезразлична судьба Беларуси. Она уверена, что он знает о ситуации в нашей стране: о репрессиях властей и о борьбе белорусов. "Демократический мир с нами, но основная задача всё равно лежит на белорусах", — подчеркнула политик.



